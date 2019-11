Nasce con l'Ittiosi Arlecchino! E i genitori lo abbandonano in ospedale a Torino

È nato quest’estate, ad agosto, all’ospedale Sant’Anna di. Ma appena dopo il, i suoilo hanno. Il motivo? Il piccolo è nato con una malattia rara e grave che colpisce un bambino su un milione, rendendone la pelle squamata. Si tratta dell', patologia che obbliga chi ne soffre a rimanere lontano dal sole e bisognoso, specialmente nei primi anni di vita, di un'assistenza attenta e continua, vista anche le importanti difficoltà respiratorie.La storia di Giovannino – questo il nome del neonato – è stata raccontata da La Stampa , che racconta anche come l'infante sia nato da(quella, per intenderci, in cui i due gameti vengono uniti artificialmente, provenendo – il seme o l'ovulo – da un soggetto esterno alla coppia). Dopo il parto, come detto, la scoperta dellae il conseguente abbandono dei genitori. Ora, il piccolo è amorevolmente accudito dalle infermiere del personale medico-sanitario del nosocomio torinese, ma fra due mesi si dovrà trovare una sistemazione per Giovannino, visto che l'ospedale può farsi carico del piccolo solo fino al compimento del sesto mese di età. Purtroppo, però, al momento, nessunasi è fatta avanti per adottarlo, così come nessuna richiesta è stata avanzata da alcuna casa-famiglia.Giovannino è un piccolo miracolo, visto che ladi cui soffre, solitamente, prevede un tasso dimolto alto; infatti, chi nasce con l'Ittiosi Arlecchino muore nelle prime settimane di vita, mentre il piccolo protagonista di questa storia ha superato brillantemente la fase acuta della patologia. Ciò nonostante le sue aspettative di vita rimangono basse.Detta anche cheratori fetale diffusa, l’Ittiosi Arlecchino (o feto Arlecchino) è una grave disfunzione congenita della pelle ed è così chiamata in quanto lacolpita si presenta con grossea forma di rombo che ricordano la celebre maschera bergamasca della commedia dell'arte. I neonati che ne soffrono, nascono spesso prematuri e riescono a vivere anche solo poche ore o pochi giorni prima di decedere. Di cure efficaci non ce ne sono ancora: l'unica terapia possibile, per tamponare il male è la somministrazione dei cosiddetti retinoidi, che regolano la crescita delle cellule dell'epitelio. Colpisce, in media, un bimbo su un milione, ma vista la mancanza di informazioni epidemiologiche certe, si pensa che la malattia possa manifestarsi ogni 500mila nascite.