La bugia per farla salire in auto... Poi la raffica di botte all'anziana

Derubata aperché si è fidata di un uomo che con una scusa l’ha fatta salire sulla sua auto. Questa la brutta avventura capitata a un’anziana di 84 anni. Adesso quel malvivente è stato fermato e arrestato dai carabinieri del comando provinciale. L’accusa è quella dia scopo di rapina. Il presunto colpevole è un 36enne,. Il raggiro era avvenuto il 26 ottobre scorso, quando l’uomo aveva avvicinato la sua vittima e l’aveva convinta a salire sulla sua automobile. Le aveva fatto credere che suavolesse salutarlale avrebbe detto. La poveretta si era fidata di quel giovane e lo aveva seguito sulla vettura, senza opporsi.Il malvivente aveva guidato fino a un posto isolato di Catania. Una volta arrivato nel luogo prescelto e senza alcun possibile testimone nelle vicinanze, aveva derubato l’84enne strappandole con violenza i. Le aveva portato via tutto, tutto ciò a cui la donna teneva. Un anello, la catenina d’oro, la borsa con all’interno il telefonino, perfino la fede nuziale. Senza alcun riguardo per l’anziana, il rapinatore aveva poi aperto la portiera e scaraventato fuori la donna, che era rimasta per terra, terrorizzata e dolorante. Lui intanto ha messo in moto ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce.Ilè stato infatti individuato, fermato edai militari che, subito dopo la denuncia, avevano immediatamente avviato le indagini. Accusato di sequestro di persona a scopo di rapina, dovrà anche rispondere di evasione dagli arresti domiciliari, ai quali era stato sottoposto in seguito di un’altra rapina, sempre in provincia di Catania. Il fermo è stato poi convalidato dal Gip, su richiesta della Procura. I carabinieri sono riusciti a risalire al 36enne grazie airegistrati da alcune telecamere di sicurezza presenti nel quartiere. Un importante aiuto è arrivato anche dal satellitare della vettura che aveva utilizzato per il sequestro, si trattava di una macchina presa a noleggio, una Fiat500. I militari hanno ritrovato il bottino all’interno di un B&B, dove l’uomo aveva passato lainsieme a un’amica. Non era infatti rientrato nella sua abitazione per il timore di essere braccato dalle forze dell’ordine. La refurtiva è stata così restituita alla legittima proprietaria.