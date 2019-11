Roma, rapina con spari : ucciso bandito

Lo scontro a fuoco in un locale di via Ciamarra, a. In due,, poi deceduto e il suo complice,, di 58 anni, con vari precedenti, hanno fatto irruzione armati e col volto coperto. Ne è nata una colluttazione e, da una prima ricostruzione, il titolare, un commerciante cinese, sarebbe riuscito a impossessarsi della pistola di Proietti. Sono partiti dei colpi, uno dei quali ha colpito mortalmente il rapinatore.





Spari durante una rapina in un bar di Cinecittà a Roma. Un rapinatore è morto;il titolare è stato ferito. La Polizia ha fermato un secondo rapinatore. E' accaduto nel tardo pomeriggio quando i due, entrambi e armati entrati nel bar ricevitoria, hanno avuto una colluttazione con il titolare -un cinese di 56 anni- durante la quale sarebbero partiti 2 colpi di pistola: uno ha ucciso uno dei banditi di 69 anni, l'altro ha ferito il titolare trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I.