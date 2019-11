Siamo orgogliosi di annunciare che Red Dead Redemption 2 è ora disponibile per PC. Come primo gioco della serie di Red Dead Redemption a sbarcare su PC, Red Dead Redemption 2 debutta con una serie di miglioramenti tecnici e grafici volti a portare nuova linfa e dettagli nella storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde, in fuga dalla legge attraverso il cuore dell’America sul finire del 19° secolo.

La versione PC di Red Dead Redemption 2 è ottimizzata per sfruttare al meglio la piattaforma grazie a nuovi miglioramenti tecnici e grafici, tra cui una maggiore distanza visiva per migliorare l’esplorazione degli ambienti, illuminazione globale e occlusione ambientale migliorate per offrire un’illuminazione migliore sia di giorno sia di notte. Inoltre, permette di sfruttare le configurazioni di schermi più all’avanguardia che supportano la risoluzione in 4K e superiori, configurazioni per più monitor, configurazioni panoramiche, frame rate più elevato, ombre a una risoluzione maggiore, texture migliorate e molto altro.