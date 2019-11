Toni Capuozzo dall'ospedale: Non vi libererete facilmente di me

Adesso, a cose fatte, posso dirvelo. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me

è uno dei volti più noti e amati del. Le sue inchieste giornalistiche e i reportage dalle zone più periferiche del Pianeta l'hanno fatto apprezzare al grande pubblico, che in queste ore sta riversando tutto il suo affetto al giornalista attraverso i social. A sorpresa, nella mattinata di oggi, martedì 5 novembre, Toni Capuozzo ha condiviso sul suo profilouna foto che lo vede disteso in un letto di ospedale. “”, ha scritto il giornalista settantenne mettendo in allerta i tanti fedelissimi che lo seguono sui social. Nessuna spiegazione da parte di Toni Capuozzo ma è facile intuire che nei giorni scorsi il giornalista abbia avuto un problema cardiaco che ha richiesto l'intervento medico.Qualcuno dei suoi seguaci aveva forse già intuito qualcosa nei giorni scorsi, vista la sua inusuale assenza. Toni Capuozzo è molto attivo, soprattutto su Facebook, dove intrattiene con le suegeo-politiche un folto gruppo di appassionati. Pungente, oggettivo e mai fazioso, il giornalista ha scelto Facebook come canale di comunicazione complementare alle sue apparizioni televisive. Il programma, creato e condotto da lui, è uno dei capisaldi dell'informazione Mediaset, che da ormai tantissimi anni presidia la seconda serata di rete Quattro.Le poche informazioni condivise da Toni Capuozzo circa il suo stato di salute non permettono di ipotizzare le tempistiche per il ritorno in, che nell'immagine si è mostrato con ancora gliper il monitoraggio del cuore. Probabilmente gli ci vorrà qualche tempo diper riprendersi e per tornare combattivo alla guida del suo programma, ma nel frattempo continuerà sicuramente a dialogare con i suoi seguaci e a confrontarsi con loro sull'attualità politica internazionale e sui principali fatti che preoccupano l'opinione pubblica.