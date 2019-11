Messico, strage di mormoni: 12 morti

12 vittime tra. Uccisi da cartelli della droga, alcuni bruciati viviL'attacco al confine tra gli stati divicino al confine con gli. La comunità colpita è costituita dai discendenti dei mormoni fuggiti dagli Stati Uniti nel XIX secolo, dopo essere stati perseguitati per le loro tradizioni, tra cui la poligamia.

Molti mormoni in Messico godono di doppia cittadinanza messicana e americana 12 mormoni statunitensi, tra cui almeno 2 bambini e due gemelli neonati di sei mesi e le loro madri, sono stati uccisi in Messico in un'imboscata da colpi d'arma da fuoco. Alcuni sono stati bruciati vivi. Lo riferiscono i media internazionali. La polizia locale ritiene che la strage sia opera dei cartelli della droga. Il gruppo viaggiava in automobile quando è stato preso di mira da uomini armati che hanno sparato e dato fuoco alla vettura.