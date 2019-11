Ilva di Taranto: ArcelorMittal, piano sospensione attività

"Sarà necessario attuare un piano di ordinata sospensione di tutte le attività produttive a cominciare dall'area a caldo dello stabilimento di Taranto, che è la più esposta ai rischi derivanti dall'assenza di protezioni legali". Lo scrive l'ad di, Morselli ai dipendenti,spiegando la sospensione progressiva col fine "di mantenere tutti gli impianti in efficienza e pronti per un riavvio produttivo". "Impossibile gestire lo stabilimento senza le protezioni"legali o "esporre i dipendenti a potenziali azioni penali".

"Il governo non consentirà la chiusura dell'Ilva". "Non esistono i presupposti giuridici per il recesso del contratto, convocheremo immediatamente Mittal". E' quanto afferma una fonte vicina al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli a proposito del vertice al Mise sull'annuncio di ArcelorMittal di recedere dal contratto. Al vertice sono presenti anche i ministri Provenzano (per il Sud), Speranza (Sanità) Catalfo (Lavoro),Costa(Ambiente) e rappresentanti del Mef.

"Sulla vicenda Ex Ilva esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo sconcerto per l'annuncio di ArcelorMittal del disimpegno sull'azienda. Non si perda tempo: Conte convochi immediatamente ArcelorMittal.Non si scherza con i lavoratori e con l'ambiente". E' la posizione del Pd in una nota di Pietro Bussolati. Calenda attacca M5S, Pd, e Iv, rei di aver votato contro lo scudo penale: "Irresponsabili-twitta-avete distrutto il lavoro di anni e mandato via dal Sud un investitore da 4,2 mld". E Teresa Bellanova, Iv:"Azienda revochi la decisione". Per Renzi la decisione di Mittal "di disimpegnarsi da Taranto è inaccettabile. Il governo deve subito togliere alla proprietà ogni alibi, eliminando gli autogol come quello sull'immunità voluto dal vecchio governo e sul quale avevamo messo in guardia il ministro Patuanelli". Renzi parla di "polemica meschina e mediocre" e spiega che "lo scudo penale è stato cancellato dall'esecutivo Lega5 Stelle". "Il piano di risanamento c'è e Taranto non può fare a meno dell'Ilva", conclude.

Il premier Conte convoca per domani pomeriggio, a Palazzo Chigi, i vertici di ArcelorMittal, dopo la decisione dell' azienda di recedere dal contratto per l'ex Ilva. Sul dossier Ilva è in corso un vertice di governo, convocato dallo stesso Conte, con i ministri interessati dalla vicenda.

"In un momento di crisi economica senza precedenti, la vicenda Ilva è drammatica". Così il leader della Lega, Salvini, in conferenza stampa in Senato dopo l' addio di ArcelorMittal. In Parlamento, assicura "non permetteremo che comincino i lavori in aula se non verranno date garanzie a decine di famiglie che vivono in angoscia"."Se davvero dovessero saltare questi posti di lavoro -incalza- il governo dovrebbe dimettersi",e chiede che "Conte riferisca in Parlamento già domani". Poi :"Con questa manovra strage di posti lavoro".

La fabbrica "uccide cittadini e operai" ed è "totalmente illegale,come dimostra lo stesso management di ArcelorMittal, che senza una immunità penale speciale esistente in Europa solo per loro,intima con arroganza allo Stato italiano di riprendersi la fabbrica". Così il presidente della Regione Puglia, Emiliano. "Si sono forse accorti che hanno firmato un contratto che non reggono economicamente?", si chiede Emiliano. "Ma la soluzione non è far implodere la fabbrica.Lascerebbero una bomba ecologica e migliaia di disoccupati".