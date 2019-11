Sicura di essere tu? Troppi ritocchini per Antonella Mosetti

Non perde occasione per far parlare di sé Antonella Mosetti. L’ex ragazza prodigio di ‘Non è la Rai’, sta vivendo un periodo altalenante: il lavoro è in stallo ma i fan continuano a restarle accanto. I fan come gli hater che l’hanno presa una volta di più di mira sui social. Non una novità, Antonella Mosetti si è abituati in questi mesi a confrontarsi con accuse e insulti, stesso destino condiviso con la figlia Asia Nuccetelli, salita all’attenzione del grande pubblico durante la prima edizione del GfVip e sempre sotto l’occhio di amici e nemici.

A scatenare le critiche contro Antonella Mosetti sono state, ancora una volta, delle foto finite sul profilo Instagram ufficiale della showgirl. Antonella Mosetti ha pubblicato uno scatto per augurare la buona notte ai suoi fan ma in quel selfie appare piuttosto diversa. Secondo molti utenti, Antonella ha esagerato con i ritocchini digitali, usando troppi filtri tanto da renderla irriconoscibile.

“Cambiato il viso…” nota qualcuno. “Ma sei sicura che sei tu?” chiede ironicamente un altro fan. “Bella questa applicazione, sembra che hai 20 anni” osserva un follower, mentre c’è chi sottolinea: “Questi sono i filtri che fanno i miracoli”. A furia di ritocchini e app, Antonella si è lasciata prendere troppo la mano?