MTV Ema 2019, sul red carpet spunta Cristiano Ronaldo

I momenti più preziosi

sono quelli che passo con la mia famiglia e i miei figli. La mia giornata tipo è da anni sempre la stessa: mi sveglio, vado ad allenarmi, torno a casa e finalmente mi godo la mia famiglia

Il sesso con lei

è migliore del mio goal più bello. Un giorno ci sposeremo di sicuro. È anche il sogno di mia madre. Gio è fantastica, è mia amica e sono innamorato di lei. Io le apro il mio cuore e lei il suo

Non è facile stare con lui

, ma non lo cambierei per niente al mondo

Glihanno avuto un ospite a sorpresa:. Complice il derby con il Torino giocato nella serata di sabato, CR7 ha avuto la giornata libera e ne ha approfittato per volare a Siviglia e accompagnare la compagnaagli MTV Europe Music Awards. La coppia ha fatto colpo sui fan soprattutto per il look: abito blu elettrico per lei (con spacco molto audace ad altezza coscia, bottoni che corrono lungo il davanti e scarpe con tacchi bianchi) e giacca e pantaloni rosso vivo per lui, accompagnati da sneakers e t-shirt bianca.La loro apparizione punta anche a smentire i presunti mal di pancia della coppia: secondo il settimanale Oggi, il calciatore della Juventus avrebbe tradito l’ex commessa 25enne. Proprio il mese scorso, tuttavia, l’attaccante portoghese ha rivelato che intende presto sposare Georgina. “– ha detto CR7 in una recente intervista con Piers Morgan –”.: Cristiano Jr., 9 anni, la cui identità materna non è mai stata rivelata; Eva e Mateo, gemelli di 2 anni nati da madre surrogata; Alana, 1 anno, avuta con Georgina. “– ha rivelato Ronaldo –”. “– ha ribattuto Georgina a Vanity Fair ”.