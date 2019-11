Valentina Vignali da censura tutta nuda nella vasca

Valentina Vignali continua a stupire i suoi follower e a regalare delle foto che fanno letteralmente impazzire il web. La bellissima cestista ha recentemente pubblicato uno scatto che ha immediatamente fatto boom di like e di commenti. Un’immagine che ha messo in risalto la sua prorompente bellezza e le sue curve mozzafiato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha posato completamente nuda in vasca, con indosso solo un rossetto rosso. Dopo aver sofferto per la fine della sua storia d’amore con Stefano Laudoni, l’influencer Valentina Vignali ha ritrovato il sorriso accanto ad un nuovo ragazzo. Si tratta del bellissimo fotografo Lorenzo Orlandi... e a quanto pare l'amore le fa più che bene!