Una morte atroce! 18enne impiccata dal cancello

La giovane vittima è mortaal cancello di casa, una villetta in via Canton Prelle. Tragedia nel Torinese dove una 18enne èdi casa a, a pochi chilometri da Ivrea. La ragazza, di ritorno da una serata trascorsa con gli amici, si è accorta di non avere le chiavi di casa e ha scavalcato il cancello della villetta restando però impigliata alla recinzione con il maglioncino. A scoprire quanto era accaduto è stata questa mattina la sorella.