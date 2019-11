Piogge Liguria: allagamenti e vento forte

Domenica di. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali dell'Italia, provocando - già nel corso della notte - un sensibile peggioramento, prima al Nord e in Sardegna, e poi alle regioni centrali e alla Campania. Allagamenti, cedimenti stradali e alberi caduti nel Ponente ligure dove permane l'allerta gialla diramata dall'. Una persona è stata sfollata dal proprio appartamento aper infiltrazioni dovute alla pioggia. Sempre a Sanremo salvati due giovani, rimasti bloccati in auto in un sottopasso. Nell' entroterrra di Sanremo si è aperto un cratere sulla strada dei. In Liguria è scattata l'nel Levante ligure fino alle 23 di stasera. È dunque aumentato il livello di allerta nel levante Ligure, da Portofino a Sarzana, che permarrà fino alle 23 di stasera dopodiché l'allerta tornerà arancione. Unafacendo volare via il tetto di alcune abitazioni.