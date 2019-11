Mi serve certificazione che tu sia vergine! La De Filippi s'infuria e lascia lo studio di Tu si que vales

Tu si que vales è da sempre il programma del sabato sera più seguito. La simpatia dei giudici e la bellezza disono anni che conquistano il pubblico. Mettiamoci dentro anche i giudici speciali (quest'anno Sabrina Ferilli) e i personaggi a volte particolari. Questa sera, però, un concorrente ha fatto imbestalire Maria De Filippi. Il motivo? Voleva accanto a sé (sul palco) una vergine. Con tanto di certificato."Ho bisogno per questo spettacolo una ragazza vergine", ha iniziato l'uomo. Contrariata,ha iniziato: "Ora una si deve alzare e dire che è vergine?". Di tutta risposta, il "simpatico" ometto salta su con un "serve anche la certificazione". La certificazione? Sì, avete letto bene. E proprio qui Maria diventa una furia. "Per me lei può uscire subito. Dopo la cartificazione... passi lunghi e ben distesi. Quando lei dice questo, può uscire. Io entro quando lei va fuori. Ma come le viene in mente?"E mentre la De Filippi abbandona lo studio fra glidel pubblico, il concorrente blatera parole del tipo "eh sì ci sono molti ciarlatani, molti che dicono bugie, serve la certificazione". Parole che fanno capire quanto non abbia compreso la gravità di quanto detto. Intanto, Maria lascia lo studio e da dietro le quinte si sente un duro: "Ma questo è fuori". Il pubblico è tutto con lei.