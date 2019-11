Lady de Jong... Mikky Kiemeney sta mandando in tilt Instagram

ci ha messo poco a diventare uno dei punti di fermi del Barcellona di Ernesto Valverde spodestando un giocatore come Ivan Rakitic, con grande esperienza internazionale sia nei club che in nazionale. Il 22enne olandese che nella passata stagione ha incantato con l'Ajax dei miracoli di ten Haag è finito subito nel mirino del club spagnolo che ha anticipato la concorrenza delle più grandi società europee investendo quasi 80 milioni di euro per strapparlo ai Lancieri.de Jong è sbarcato al Barcellona in estate con la sua sexyal seguito che in questi mesi in Spagna ha visto incrementare i suoi consensi sui social con i suoi follower che sono schizzati fino ad arrivare ad oltre un milione (fino a fine maggio erano poco più di 350.000: il suo successo social è sotto gli occhi di tutti).

"L’anno scorso è stato un anno molto ricco di eventi, con molta attenzione a Frenkie e poi anche a me. E poi noti, all’improvviso noti, non vuoi dire subito invidia, perché poi sembra negativo, ma noti che ci sono continuamente volti che ti guardano male tra le wags. Tra di loro ci sono anche delle ragazze molto dolci, ma c’è sempre qualcuna che ti lancia uno sguardo arrabbiato. Poi senti che dicono: “Guarda di nuovo quello che sta postando, sta lavorando solo su Instagram".

"Scorri la foto per vedere da dove tutto è partito. 1 novembre 2014, molte cose sono cambiate ma una non cambierà mai: resterò sempre innamorata di te".

Mikky, qualche tempo fa disse in relazione alle sue colleghe wag si espresse così sui social:Mikky ha postato una foto, datata novembre 2014, in compagnia del suo Frankie con la seguente didascalia:Questa istantanea ha raccolto oltre 380.000 like e oltre 2400 commenti di ogni genere: con tanti utenti uomini "gelosi" del centrocampista del Barcellona.