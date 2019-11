Paola Caruso nuda nella vasca con il figlio... ma piovono critiche

Ma che bisogno c'è a fare queste foto,ma non riescono a tenere gli abiti addosso?

“Bellissimi, ma cera bisogno di farsi una foto nudi, e pubblicarla .....sono foto private secondo me”, “No vabbè però un poco di contegno, tu nuda con tuo figlio nudo addosso , ma un poco di contegno. Non è un commento bigotto perché ogni mamma fa il bagno con il proprio figlio, ma renderlo pubblico un momento così intimo e pudico, mi sembra eccessivo . Potresti risparmiare a tuo figlio l'imbarazzo quando si farà grande. Per me sei incommentabile detto ciò”, “Io ti stimo e ti seguo però credo che certi scatti debbano restare intimi”

Otto mesi d'amore percol piccolo Michele e la showgirl non ha perso l'occasione di festeggiare il traguardo insieme ai suoi tantissimi follower, anche se l'immagine scelta ha fatto indignare più di un utente. Sono tantissime le immagini che Paola Caruso ha condiviso sui social in compagnia del suo bambino. Un modo per condividere frammenti di vita con i fan ma anche per tenere conservati ricordi importanti della propria vita, tra le altre cose. Sembra questa la filosofia di utilizzo scelta da Paola Caruso perma non tutti sembrano apprezzarla. Soprattutto l'ultima foto condivisa dalla showgirl sta scatenando un vespaio di polemiche. Per celebrare l'ottavo mese dalla nascita di, infatti, la bionda calabrese si è fatta ritrarrenella vasca idromassaggio in compagnia del piccolino, anche lui senza veli.Ovviamente, lo scatto è stato fatto in modo tale da non mostrare le intimità né della madre e né del figlio ma tanto è bastato per scatenare i commenti negativi sotto l'immagine. “”, ha scritto una ragazza, immediatamente redarguita da altri utenti con un pensiero diverso dal suo.e sono solo alcuni dei tanti commenti con questo tenore. Per dovere di cronaca è giusto dire che sono molto di più gli utenti che, invece, hanno apprezzato la foto di Paola Caruso e si sono complimentati con lei per la bellezza dello scatto.