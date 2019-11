Stupro 14enne, sentenza shock in Spagna

Condannati solo per '', protestano movimenti femministi. Bufera in Spagna per lache ha condannato 5 uomini, che hanno, per abuso sessuale e non per. Il tribunale ha motivato la sentenza sostenendo che la vittima era in stato di incoscienza, dopo aver assunto alcol e droghe, e quindi gli accusati non hanno usato alcuna sorta di violenza o intimidazione. I 5, due spagnoli, due cubani e un argentino, sono stati condannati a pene tra i 10 e i 12 anni, rispetto al 15-20 previsti invece per la violenza sessuale.