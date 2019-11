Incastrati dallelasciate nel muro adiacente ilche stavano andando a derubare. Nel giro di un mese avevano compiuto 4 rapine in altrettanti supermercati nel. Per i tre, tutti di Lentini, sono scattate le misure cautelari personali dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa la notte e presentazione alla polizia giudiziaria.