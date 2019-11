Soddisfazione : Nord Corea testa nuovo lanciatore razzi

Il leader, riferisce l'agenzia di stampa di Stato, soddisfatto per la prova si congratula con scienziati. Laun lanciatore di razzi multiplo super-large. Il leaderha espresso "soddisfazione per la prova" e si è congratulato con gli scienziati dell'Accademia delle scienze della Difesa. Si tratta del primo test militare didall'interruzione dei colloqui con gli Usa, all'inizio di ottobre. Secondo ladue razzi sono stati lanciati dalla regione occidentale verso il mar del Giappone, per una gittata di circa 370 chilometri.