Uomini e Donne, Ida confida le sue insicurezze: Non mi sento all'altezza di Riccardo

Dopo essere diventati protagonisti del gioco dei sentimenti di Uomini e donne,hanno recentemente scelto di uscire dal noto programma prodotto e condotto dainsieme. I due volti ormai noti al pubblico di Canale 5 hanno, quindi, deciso di concedersi una seconda chance in amore, dopo aver vissuto sotto il peso dell'occhio pubblico una lunga frequentazione all'insegna dei battibecchi e delle incomprensioni. In occasione di un'intervista concessa a Uomini e donne magazine, la dama e il cavaliere, ormai lontani dai riflettori di Uomini e donne, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulla loro recenteE, intervistata dalla nota fonte, la bella Ida non ha nascosto di soffrire nel rapporto a due con Riccardo, per via dei suoi. Ma Riccardo, in questo, non ha nessuna colpa. "Ogni tanto mi sento inferiore a lui- ha fatto sapere l'ex volto di Uomini e donne-. Il fatto di vederlo super perfetto mi ha sempre fatta sentire a disagio. Soprattutto per alcuni atteggiamenti che ho e che a Riccardo non piacevano. Lui è un signore, mentre io sono una donna decisamente più selvaggia".Intervistato anche lui dal, Riccardo Guarnieri si è detto dal suo canto convinto che Ida rispecchi in pieno il suo prototipo di: "Tutte le promesse che ho fatto a Ida in passato, se riusciamo stavolta a capirci meglio, per me valgono ancora". Per Riccardo la Platano rappresenta, dunque, la donna perfetta con la quale si auspica di mettere su famiglia, nonostante le insicurezze nutrite dalla sua donna: "Per me Ida è stata sempre Ida: la donna forte, la donna perfetta, in grado di costruirsi una vita da sola. È una sensazione che Ida si porta dentro e che ci ha creato anche molti problemi, perché questo suo sentimento alimenta gelosia. Per me è sempre stata alla mia altezza, eccome!".