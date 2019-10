Temptation island, Andrea e Jessica sono tornati insieme... Ma il web non ci sta

A circa 3 mesi di distanza dalla fine dell'ultima edizione di Temptation island, il format condotto dae Jessica Battistello hanno deciso di riprovarci. I due avevano scelto di mettere in discussione la loro love-story partecipando al docu-reality sui tradimenti targato Mediaset. E, in occasione del loro falò di confronto finale, avevano messo fine alla loro relazione, alla luce dell'avvicinamento che Jessica aveva avuto con il tentatore single, il quale adesso copre il ruolo di tronista a Uomini e donne.Jessica aveva archiviato la sua storia con il fidanzato Andrea, scegliendo di uscire dal programma di Canale 5 insieme al tentatore Zarino. Ma, dopo la fine del viaggio nei sentimenti, intrapreso a Temptation island, l'ex promessa sposa di Andrea, Jessica, ha cercato di riconquistarsi la fiducia del suo storico ex, fino ad arrivare a convincere proprio quest'ultimo a tornare sui suoi passi. Nella descrizione dell'ultimo post pubblicato da Filomena su Instagram, si leggono le parole con cui Andrea ha comunicato al web di essere tornato a fare coppia con Jessica: "Ho deciso di mettere da parte l’orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice…Tu o meglio noi". Dal suo canto, anche Jessica, che avrebbe dovuto sposare Andrea la scorsa primavera, ha condiviso con i follower una sua riflessione, suggellando così il suocon Filomena: "Vorrei scrivere tante, tantissime cose ma ci sarà tempo… l’unica cosa che conta è che siamo ancora qui, insieme. Mi sei mancato come l’aria".Tra i telespettatori che hanno voluto commentare ladei due fidanzati, c'è chi si dice molto contento della notizia in questione. Ma non mancano, tuttavia, le critiche per i due ex protagonisti del gioco delle tentazioni. Sotto l'ultimo messaggio che Andrea Filomena ha postato su Instagram, e che è visibile nella descrizione riportata a corredo di una nuova foto che lo immortala insieme alla sua amata, si legge il seguente commento al vetriolo di una telespettatrice: "Ma dico veramente.. Cioè ma un po' di dignità??". Un altro utente, poi, commenta così rivolgendosi all'influencer: "Grandissimo cornuto". E, ancora, un fedele follower di Filomena scrive: "Non ci posso credere, meriti di meglio Andrea".