Diletta Leotta e Sarah Jessica Parker... chi è l più bella e sexy?

La bella siciliana attira di continuo l’attenzione di uomini e fan. Stavolta attira i riflettori su di sè per un particolare bollente, ancora una volta la sua bellezza fisica le gioca brutti scherzi. La sexyha una scollatura molto profonda, condivide uno scatto sui social dove mette in mostra il suo fisico prorompente. Alla giornalista dibasta davvero poco per apparire sensuale, grazie alla sua bellezza e alle sue forme lo scatto fa subito il carico di like. La giornalista fa una foto con... Per abbracciare l’attrice la Leotta ha allargato il braccio e di conseguenza si è allargata anche la. L’evento è la sfilata di “”, che presenta la collezione autunno inverno 2019 2020.