Francesca Cipriani in body intimo trasparente... si vede tutto

Francesca Cipriani continua a stupire i suoi fan con le sue foto provocanti. Su instagram, la maggiorata 35enne è solita pubblicare degli scatti che lasciano davvero ben poco all’immaginazione. Tra le ultimi eccone uno in cui si mostra con un body di pizzo blu completamente trasparente. La foto ha avuto un tripudio di like e commenti, e sono molti i fan che si sono complimentati con lei per la sua prorompente bellezza... Semplicemente bellissima; Sei illegalmente sensuale!; Sei talmente bella che ti ho dedicato una pizza sul menù. La pizza alla cipriani. Pomodoro, zizzona di Battipaglia,crudo di Parma,rucola e grana. Sei fantastica spero un giorno di poteri fare assaggiare la mia pizza; Wow Francescaciprianiofficial sei una bomba sexi sei da infarto