Benji & Fede, le Good Vibes del duo: Non è il momento per Sanremo, vogliamo andare per vincere

Si chiamail quarto album di, lanciato dal singolo '', diventato una hit dell'estate 2019. Il duo formato daha risposto alle domande più ricercate su, parlando dell'album, delle loro fidanzate, e anche del Festival di Sanremo."Gli ho scritto un messaggio nel dicembre del 2010, chiedendogli di fare una band, lui suonava con altri ragazzi, ho pensato bene di sottrarlo alla sua band precedente. Quando è tornato dall'Australia abbiamo iniziato a lavorare insieme a Modena" dice Fede ai microfoni di Fanpage.it e, aggiunge Benji: "Il nostro primo vero palco è stato il Coca Cola Summer Festival nell'estate del 2015, la reazione del pubblico è stata tale da farci credere veramente tanto in noi stessi".

"'Sale' è il titolo del nostro ultimo singolo, che abbiamo fatto in collaborazione con Shari e siamo molto orgogliosi di questo pezzo" spiegano Benji e Fede, mentre su ‘Good Vibes', l'ultimo lavoro uscito il 18 ottobre e volato in testa alla classifica, dicono: "è qualcosa che ci rappresenta, quello che abbiamo vissuto scrivendo le canzoni, l'empatia incredibile che abbiamo con le persone che ci circondano, insomma Good Vibes rappresenta tutto questo". Altro pezzo contenuto nel nuovo album è 'L'ultimo gin tonic' in cui duettano con Rocco Hunt: "Un altro grande feat molto importante del nostro nuovo album, con Rocco Hunt, che è in primis un amico e un grande artista con cui abbiamo una grande affinità, sia umanamente che artisticamente parlando. È un pezzo molto diverso dal solito però è sempre coerente con quello che siamo".

A pochi mesi dal 70° Festival di Sanremo i due escludono una loro possibile partecipazione, ma rivelano: "Un giorno ci piacerebbe andare ma forse questo non è ancora il momento giusto per noi".

Benji & Fede parlano infine delle rispettive fidanzate: "Con Bella Thorne ci siamo conosciuti al Coachella – dice Benji -, questo festival americano molto bello, ci siamo scritti su Instagram, andava anche lei, ci siamo conosciuti così, è stato molto romantico" mentre Federico, parlando di Paola Di Benedetto spiega: "Io ormai sono davvero contento, ci sono stati alti e bassi come in tutte le relazioni, ma adesso ci siamo riconciliati ed è bello perché è stata la musa di alcune canzoni, mi ha aiutato anche ad esternare cose che magari prima non sarei riuscito a scrivere".