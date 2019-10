Filomena Bruno uccisa a coltellate! Arrestato l'ex genero Cristoforo Aghilar

I carabinieri hanno fermato il 36enne, accusato di aver ucciso a coltellate. L'omicidio si è consumato ad, in provincia di. La vittima è la madre dell'ex fidanzata di Aghilar. La donna è stata assassinata con due coltellate al petto. L'uomo è stato fermato in località Carapelle, a poca distanza da Orta Nova. Cristoforo Aghilar era stato condannato agli arresti domiciliari per precedenti reati, per poi evadere e fuggire inassieme alla fidanzata 21enne,. Una volta giunti all'estero, la ragazza si sarebbe accorta dell'indole violenta del suo compagno riferendolo ai suoi familiari. Questi avrebbero convinto la giovane ad allontanarsi da Aghilar, tornare in Italia e trovare rifugio presso alcuni parenti lontano da Orta Nova.La ragazza ha seguito il consiglio scappando da Cristoforo Aghilar. Come leggiamo da TgCom24 , in data 26 ottobre 2019, l'uomo è tornato nella cittadina in provincia di Foggia facendoe minacciando con unala madre della ex e alcuni parenti della 53enne, intimando di fornire notizie sulla ragazza, oramai lontana da lui. Sembra che in quella circostanza l'arma non avesse fatto fuoco in quanto si era inceppata. Dopo le minacce da parte dell'ex genero, Filomena Bruno aveva deciso di trasferirsi presso alcuni parenti per sentirsi più al sicuro. In data 29 ottobre, la donna era tornata nella sua abitazione per prendere alcuni effetti personali.L'uomo l'ha notata proprio mentre stava rientrando in casa. Cristoforo ha raggiunto Filomena e tra i due è scoppiata una rissa che è velocemente degenerata. La 53enne ha tentato di fuggire dal suo, ma è stata raggiunta ed accoltellata da quest'ultimo con almeno. Sono subito scattate le ricerche del 36enne il quale non aveva lasciato alcuna traccia elettrica di lui, in quanto, al momento della fuga, non portava con sé carte di credito o smartphone.