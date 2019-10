Naike Rivelli a gambe aperte e con addosso solo un tanga! Lato B in bella evidenza

Dopo un paio di giorni di stop Naike Rivelli è tornata attiva sul suo profilo Instagram. La figlia di Ornella Muti, come di tradizione, ha messo in scena l’ennesima provocazione social per far parlare di sé. E come sempre, la modella ed attrice è riuscita nel suo intento. Il suo account seguito da oltre 250 mila follower è pieno zeppo di scatti dal sapore bollente e la foto realizzata poche ore fa si è aggiunta alla sua collezione. Più delle volte Naike Rivelli utilizza il suo profilo Instagram per condividere delle foto dove si mostra in pose bizzarre. E proprio alcune ore fa la figlia di Ornella Muti ne ha regalata un’altra ai suoi numerosissimi seguaci.

In pratica la ragazza si mostra con addosso solo un tanga rosso con pizzo nero, messa a testa in giù e in verticale con le gambe aperte. Un’immagine che lascia poco all’immaginazione degli utenti web. Inoltre è possibile notare i suoi capelli scuri e sciolti che sfiorano il pavimento e i tatuaggi sulle braccia e la caviglia sono abbastanza visibili. Nonostante la modella ha raggiunto la soglia dei 46 anni, il suo fisico è statuario, tonico e super allenato. Con molta probabilità queste posizioni di acrobata, ma anche tanta palestra hanno contribuito a rendere il suo corpo così strepitoso.