Sei illegale! Alena Seredova in intimo, il web si scatena

Mattinata pigra

Piccolo regalo per i tanti fan di, che stamattina ha postato un selfie inche ha fatto strabuzzare gli occhi ai follower. Bella come il sole, la Seredova ha scattato una foto direttamente dal suo letto e si è mostrata con addosso unin pizzo che contiene le sue forme sensuali. “”, ha scritto lei, ma l’attenzione dei fan si è ovviamente concentrata su ben altro. Il post di Alena ha raggiunto in pochissime ore migliaia di like e altrettanti commenti da parte dei fan, in particolar modo uomini, che si sono voluti complimentare con la sua. Non è la prima volta, tuttavia, che la ex moglie di Buffon si mostra sui social in modo sexy e, anche in questa occasione, è riuscita ad accontentare i numerosi fan che la seguono assiduamente.“Sensuale ma mai volgare ... di una eleganza rara”, si legge tra i commenti alin intimo della Seredova. “Ho prenotato il cardiologo... Sei illegale”, ha scherzato un utente della rete, “Unica nella tua bellezza. Mi fai girare la testa”, “Che meraviglia”, “La più bella ed elegante di tutte”, “Che splendore”, sitra i commenti al post di Alena.Come di consueto, poi, non sono mancati i riferimenti all’ex marito della modella,, e in tanti hanno sostenuto che il cambio con Ilaria D’Amico non sia stato così azzeccato. La Seredova, tuttavia, aveva già spiegato di non gradire questi continui riferimenti al passato: lei, ormai, è legata al nuovo compagno, Alessandro Nasi, e ha voltato completamente pagina dopo la fine dell’amore con il portiere.