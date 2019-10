Gaming Online: i consigli di Panda per difendere dati e finanze

In questi giorni il Lucca Comics & Games richiama l’attenzione degli appassionati sulle ultime novità e tendenze del settore videoludico. I costanti progressi nella velocità di connessione a Internet hanno permesso di rivoluzionare la dinamica del gaming spingendo gli utenti a voler dimostrare le proprie capacità, confrontandosi con giocatori provenienti da tutto il mondo. Questo nuovo trend, fruito nella modalità multigiocatore online collegandosi a server comuni, ha creato le condizioni per i cybercriminali di attaccare un numero sempre maggiore di giocatori.

L’industria del gaming è infatti molto appetibile per i malintenzionati: vale oggi 152,1 miliardi di dollari, con un incremento del 9,6% rispetto all’anno precedente. In particolare, il settore del gaming online è in rapida crescita, grazie ai giochi dei social media, i mobile game per gli smartphone, i free-to-play e pay-to-play. Questi ultimi hanno generato un fatturato complessivo di circa 31 miliardi di dollari. Guardando il volume di dati del solo traffico globale di gioco online, da 126 petabyte nel 2016 si stima che si arriverà a ben 568 petabyte nel 2020.

In ogni caso, la percentuale maggiore di profitti non deriva dall’acquisto dei giochi ma dalle spese effettuate all’interno degli stessi per ottenere espansioni, pacchetti e servizi accessori al gioco stesso. Questo implica che gli utenti colleghino i propri account a metodi di pagamento come carta di credito o conto correnti bancari, fornendo oltre a questi anche altri dati sensibili. I gamers ripongono fiducia nei brand, nei server e nelle piattaforme, ma è innegabile che questo concorra ad esporli maggiormente al rischio di furto dati.

Nel report firmato da Akamai Tecnologies, “State of the Internet, Security Web Attacks and Gaming Abuse 2019? sono stati conteggiati 55 miliardi di furti di credenziali in tutti i settori industriali, mentre la rivista Security Magazine ha stimato nel rapporto “Midyear Quickview Data Breach Report from Risk Based Security del 2019”, un aumento delle violazioni di dati legati ad account gaming del 54% a metà del 2019.