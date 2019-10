Morsi, pugni, bruciature... Il piccolo Mehmed fu torturato e ucciso

Per la prima volta in Italia contestato il. Lo scorso 22 maggio a Milano il 25ennedi origini croate era stato arrestato dopo che era stato trovato il corpo senza vita di suo figlio. Aliza Hrusic, in cella per aver ucciso ilil 22 maggio a Milano, è accusato anche di tortura, reato contestato per la prima volta in Italia in ambito familiare. Così nell'avviso di chiusura indagini notificato dal pm che parla didalle "" e dall'avere agito "": morsi, pugni, bruciature di sigarette e ustioni ai piedi. Scagionata la, e madre del piccolo, incinta al momento del delitto.

Mehmed è morto in modo disumano. Quando il padre tornava a casa strafatto di cocaina se la prendeva con lui, solo con lui. «Era capace di fargli qualcunque cosa», racconterà la madre del piccolo scagionata da ogni accusa e riconosciuta lei stessa vittima. Il giorno in cui Mehmed è morto aveva preso talmente tante botte in viso e sul corpo da essere irriconoscibile. La notte prima il padre si era arrabbiato perché il piccolo si lamentava. Aveva i piedini bruciati, i medici accerteranno che gli mancava uno strato di pelle dalla pianta dei piedi, bruciata completamente dalla fiamma di un fornello.