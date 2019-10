Attesa per il test “rivoluzionario” sul capello che può dare importanti informazioni di screening sullo stato di salute della persona

Arriva a Bagnone in Lunigiana () ilche sta facendo il giro del mondo, Italia compresa, di tecnologia tedesca chepermette di scoprire in modo assolutamente non invasivo attraverso unsempliceil livello dinel corpo, sesiamo affetti da elettrosmog nella nostra quotidianità,di quali vitamine,minerali, amminoacidi e antiossidanti siamo carenti,quali alimenti evitare oincludere sulla base della rilevanza epigenetica del nostro. Rileva iseguenti indicatori epigenetici: vitamine, minerali, aminoacidi, antiossidanti,acidi grassi essenziali: omega 3,6,9; virus, batteri, lieviti, muffe,parassiti,alimenti ed additivi alimentari da evitare e alimenti consigliati, metallitossici, sostanze chimiche nocive, campi elettromagnetici, elettrosmog, ecc.

Lo porta Giorgio Terziani presidente di Celfood in occasione di “Prevenzione….Bagnone in salute e gli specialisti incontrano la popolazione diBagnone e della Lunigiana località montana e fanno visite e screeninggratuiti”. L’ evento è di carattere regionale ed è promosso dalla Misericordiadi Bagnone in Lunigiana validamente presieduta dal Governatore AntonioBallestracci molto soddisfatto dell’iniziativa e si tiene sotto lo strettocoordinamento del coordinatore provinciale delle Misericordie Apuane:Fausto Casotti. Si terrà sabato 16 Novembre con orario 9,00-14 inambulatori allestiti nell’ Istituto Superiore “Pacinotti – Belmesseri” - via Grottòn. 8 (Località Grottò) – Bagnone. Questi gli esami e test che sarannoeffettuati: eco color doppler delle carotidi il meglio noto TSA consultoneurologico per prevenzione ictus; elettrocardiogramma e lettura, consultonutrizionale;consulto chirurgico; consulto senologico e prevenzione deltumore al seno; visita epatologica; consulto oculistico e test visivo, test udito;consulto ortopedico: prevenzione patologie grosse articolazioni; consultoterapia antalgica; consulto internistico, reumatologico; Medicina nucleare,consulto diabetologico e rilievo glicemia, rilievo pressione arteriosa,peso,altezza, girovita; valutazione massa magra e grassa e ovviamente il testdi epigenetica.

Ma torniamo al test. “ Innanzitutto mi preme sottolineare -dice Giorgio Terziani Presidente di Cellfood - cosa è l’epigenetica. Derivadal greco “epi”, che significa su/al di sopra, e “genetica”, ossia lo studio dellecaratteristiche ereditarie trasmesse da una generazione all’altra, attraverso i”pacchetti” di informazioni denominati geni e svolge un ruolo molto importantenelle scienze biologiche e sanitarie. Questa scienza, veniva inizialmenteindicata con il nome di “lamarckismo” da Jean-Pierre Lamarck uno dei primievoluzionisti. In breve, le variazioni epigenetiche non alterano solo gli stessigeni ma influiscono anche sul loro comportamento, esercitando un impattodiretto sullo stato di salute e benessere dell’organismo. Il sistema S-Drive2epigenetico, appunto, – spiega Terziani - è’ soprattutto un test predittivo chepermette allo specialista di valutare il quadro di insieme della persona e poterconsigliare un comportamento alimentare ed ambientale il più adeguatopossibile alle proprie esigenze ed eventualmente di proseguire con le indaginiin modo più mirato.

E’ stato sviluppato da Cell Wellbeing in Germania, unpaese all’avanguardia nelle tecnologie di risonanza, nella scienza e nellatecnologia. funziona convertendo le frequenze delle onde naturali(caratteristiche) emesse dai campioni di follicoli di capelli in un file digitale cheviene inviato al nostro centro informatico ad Amburgo, in Germania. Qui ilnostro supercomputer decodifica, cripta e digitalizza l’onda caratteristicaemessa dalla sua risonanza con quella del follicolo, quindi la legge. La nostratecnologia di mappatura epigenetica e i nostri server si trovano in Amburgo,come dicevo, Germania, dove impieghiamo sistemi e tecnologie di risonanzacertificate e approvate CE che lavorano 24 ore al giorno per 365 giorniall’anno. Da qui assistiamo migliaia di utenti S-Drive in più di 20 paesi elingue diverse presenti in tutto il mondo. Le nostre periferiche S-Drive, chesono il punto d’accesso ai nostri server e report di ottimizzazione, hannoricevuto l’approvazione CE, ETL, FCC e CQC..Inoltre il sistema S-Drive diCell Wellbeing è conforme alla guida FDA 1300013 (UCM429674)”.

In checonsiste Il sistema di mappatura basato su cloud di Cell Wellbeing? Eche cosa è il CWBCE-1320? Lo spiega ancora Terziani: “l’attrezzatura èalimentata da una singola connessione USB a un computer esterno su cui èinstallato il software che raccoglie le informazioni del campione e i dati fornitidal profiler. Quando collochiamo quattro capelli con i follicoli intatti sullabobina di spettro di frequenza di S-Drive, il campo biologico del follicolo“disturberà” il campo elettromagnetico di induzione delle bobine attraverso larisonanza, innescando così delle alterazioni nel “campo scalare". Talialterazioni nel “campo scalare” vengono inviate di nuovo al modulo dirilevazione del programma S-Driver per la digitalizzazione. In questo modo,possiamo raccogliere i dettagli delle informazioni biologiche presenti neicampioni del “campo biologico".

Le informazioni biologiche sono convertite ininformazioni del campo biologico digitale attraverso il circuito di elaborazionedelle informazioni S-Driver incluso nel programma di Cell Wellbeing primache i dati vengano trasferiti in Germania per la mappatura.L’operatore di S-Drive utilizza il software di Cell Wellbeing e le procedureoperative del terminale per inserire il nome, l’età, il sesso e l’indirizzo delsoggetto. Queste informazioni criptate vengono codificate e impacchettateinsieme alle informazioni digitali del campo biologico raccolte da S-Drive performare il pacchetto dati di informazioni personali di rilevazione (chiamate“informazioni caratteristiche” nel sistema) ed effettuare la codifica delpacchetto. La procedura operativa del terminale caricherà le informazionipersonali di rilevazione criptate sotto forma di pacchetto dati sul sistemacloud di mappatura intelligente ubicato in Germania.

Durante i calcoli, il sistema associa le informazioni di nome, sesso, età eregione di provenienza degli oggetti testati e genera infine i dati e il report dirilevanza individuale. Il report generato – conclude Terziani - viene rispeditoalla procedura operativa del terminale e attraverso quest’ultima è inviato allacasella email di chi chiede il test. “