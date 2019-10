Keanu Reeves ha ritrovato l'amore! L'attore torna ad amare dopo il grave lutto

L’attore Keanu Reeves ha ritrovato finalmente l’amore. Lui e l’artistaformano una dellepiù talentuose e belle di tutta Hollywood. La notizia ha sconvolto milioni di fans. L’attore canadese 55enne, ha trovato l’amore. In questi anni, Reeves era diventato lo scapolo d”oro che tutte si contendevano. Non solo il suo straordinario talento o la grande bellezza, ma anche perchè Reeves è l’antidivo per eccellenza.

Una vita difficile la sua, ma che l’attore ha saputo trasformare in un successo planetario. Protagonista di diverse pellicole in cui si mostra forte e senza paura, nella vita reale è un uomo sensibile e i suoi modi gentili gli hanno fatto conquistare il titolo di galantuomo. Lo scorso gennaio, il New York Times, gli ha dedicato un bellissimo articolo dal titolo “Dovremmo volere più bene a Keanu Reeves”. Oggi è forse l’uomo più amato dalla rete.

Keanu Reeves non aveva compagna dalla tragica relazione con l’attrice Jennifer Syme. I due si conobbero sul set nel 1999 e l’anno successivo nacque la loro primogenita, che però morì pochi giorni dopo. La coppia non superò mai la tragedia e i due si lasciarono. Ma nel 2001, il 2 aprile, Jennifer morì in un incidente stradale, quando topo essere stata riaccompagnata a casa dal cantante Marilyn Manson, fu richiamata ad una festa dallo stesso rocker. Ma Jennifer si mise al volante anche se non era in condizione di guidare, avendo assunto antidepressivi appena poche ore prima. Una tragedia che ha segnato per sempre la vita di Reeves, e non solo amorosa. Decise di non partecipare più alle feste hollywoodiane e di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Ma da qualche mese l’attore è stato immortalato più volte con Alexandra Grant, artista 43enne molto famosa negli Stati Uniti. Keanu Reeves ha sempre detto che Alexandra era la sua migliore amica, e probabilmente era così, fino allo scoppio della scintilla. I due nel 2017 hanno lanciato una casa editrice specializzata in libri d’arte ed hanno pubblicato insieme i due volumi “Ode to happiness” e “Shadows”, dove la Grant ha curato la parte artistica e Reeves ha contribuito con delle poesie. Un amore di cui si vociferava nei corridoi hollywoodiani, ma che adesso diviene una conferma.