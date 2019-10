Uomini e Donne, in intimità sul divanetto... la lite e lui lascia il Trono

Il nuovo appuntamento del Trono classico di Uomini e Donne ci ha regalato delle clamorose sorprese. La tronista Giulia Quattrociocche, ad esempio, ha realizzato un’esterna a telecamere spente con un suo corteggiatore. In studio, però, lo ha eliminato dal parterre. La tronista romana di Uomini e Donne grazie al suo modo di fare è riuscita a conquistare il numeroso pubblico del dating show di Maria De Filippi. Infatti, sin dalle prime battute ha dimostrato di essere una ragazza molto determinata. In pratica è una giovane molto sicura di sé ed ha un forte legame alla sua famiglia. Negli ultimi tempi, la tronista Giulia Quattrociocche ha approfondito la sua conoscenza con diversi corteggiatori, tra questi anche Cristiano. Nella nuova puntata del Trono classico è stata mostrata un’esterna molto importante tra i due.

Un’uscita che però è avvenuta a telecamere spente. I due ragazzi, infatti, hanno chiesto alla redazione di U&D di continuare il loro incontro senza essere ripresi per ben venti minuti. Dopo questo arco di tempo, le telecamere sono state riaccese e li hanno trovati stesi sul divano con lei che lo abbraccia e lo tiene stretto a sé in un atteggiamento intimo. Sembra, però, che qualcosa deve essere andato storto. Infatti la tronista Giulia Quattrociocche si è scagliata contro il corteggiatore Cristiano tanto da decidere di mandarlo via da Uomini e Donne. La ragazza ha dato delle motivazioni che non hanno convinto del tutto. Senza giri di parole, la ragazza ha precisato che vicino a lei vuole un uomo sicuro altrimenti non riesce a stargli vicina: “Ho bisogno di una persona molto sicura vicino. Se ti vedo insicuro non ho quell’attrazione fisica che invece ho avuto a primo impatto”.

La replica di Cristiano non è tardata ad arrivare : “Però io sono così nella vita, se vedo una ragazza che mi piace mi imbarazzo, ora entro in paranoia”. La tronista romana ha poi affermato di vederlo troppo agitato e deciderà di eliminarlo nella prossima puntata.