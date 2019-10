Gola profonda! Naike Rivelli fuori controllo, ingoia una banana intera

Naike Rivelli non riesce proprio a non far parlare di sé. La figlia diha fatto l’ennesima provocazione sui social, ma questa volta sembra aver esagerato. La nota modella ed attrice di recente ha condiviso una clip sul suo accountlasciando tutti i suoi seguaci a bocca aperta. Nei commenti lasciati dai follower, in particolare i maschietti, non sono mancati i... “”, è questa la didascalia che la bellaha scritto a corredo del breve e clamoroso video postato. La figlia di Ornella Muti, che un paio di settimane fa ha spento 45 candeline, sembra essere nella sala ristorante di un albergo italiano e addosso ha solo un accappatoio bianco.

La cosa che ha fatto impazzire i follower è quello che ha in mano la Rivelli. In pratica quest’ultima sta afferrando l’esotico frutto (banana) che sorprendendo tutti ingoia in un sol boccone, facendosi i complimenti con sé stessa per essere riuscita a farlo senza problemi. Come era prevedibile, i seguaci di Naike Rivelli sono rimasti attoniti di fronte a tale gesto, infatti si tratta di qualcosa che apre le porte a diverse e ambigue interpretazioni. Molti follower, infatti, hanno associato l’iniziativa di ingoiare una banana intera alle doti di un’ amante molto passionale ed esperta.