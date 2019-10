Ho visto il cu.. di Lorella Cuccarini! imbarazzo a La vita in diretta

Ospite a La vita in diretta, Cesare Bocci ha parlato della sua lunga carriera artistica rivelando alcuni aneddoti accaduti negli ultimi anni. L’attore ha avuto la possibilità di conoscere la showgirl Lorella Cuccarini quando entrambi erano protagonisti del musical ‘Sweet Charity’. E proprio in quell’occasione, precisamente durante il backstage, è accaduta una cosa molto curiosa raccontata dallo stesso Cesare: “Ci sente qualcuno? Lo dico a tutti gli italiani: io ho visto le terga di questa signora. Solo una eh!”.

Le dichiarazioni inaspettate di Cesare Bocci hanno fatto calare il gelo nello studio romano de La vita in diretta. Dopo l’imbarazzo iniziale, Lorella Cuccarini è scoppiata a ridere dando la sua versione dei fatti: “Era scoperta solo un po’… Dovete sapere che questo uomo qui è un infermiere fantastico. Siccome ci sono stati momenti difficili in cui la voce andava giù avevo bisogno di fare delle punture e lui mi ha detto: ‘Eccomi, sono pronto. Te le faccio io’”.

Cesare Bocci, in più, ha raccontato che la Cuccarini era solita farsi fare delle punturine perché le capitava spesso di perdere la voce: “LUI SI È OFFERTO E QUINDI MI HA FATTO LE PUNTURE, MA NON LE HA FATTE SOLO A ME EH!”.