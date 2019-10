In tv arriva una web-serie con Giulia De Lellis

L’ex gieffina ed influencerè su “” la nuovainsieme a. E’ la storia di Claudia De Lellis, una ragazza semplice che fa la fashion blogger e sogna di diventare una star dei social.è la sua migliore amica, una ragazza che si ritrova sempre in situazioni assurde, poi c’è Teo, un personaggio così stravagante da sembrare uscito da un cartone animato. La serie racconta le vicissitudini dei tre amici alle prese con i problemi della vita di tutti i giorni. Gli episodi durano poco più di 6 minuti e si aprono e si chiudono con la De Lellis che introduce e espone le sue conclusioni su un argomento, sviluppato nel corso dell’episodio.

La De Lellis in questo sta vivendo un momento felice momento della sua vita, e al magazine di “Uomini e Donne” ha raccontato di aver sempre sognato di recitare, sin da bambina: “Intorno ai miei tredici, quattordici anni di età ho frequentato diversi corsi di recitazione. A quei tempi probabilmente avevo sognato di poterlo fare, ma poi la mia vita ha preso un’altra direzione. Ammetto che avere l’opportunità di cimentarmi come attrice grazie a “Witty” è stata una grande sorpresa. Le prime scene sono quelle che mi ricordo di più, forse perché era tutto incredibilmente nuovo. In particolare, ricordo una scena in cui erano richiesti mille cambi di abito. Le costumiste mi vestivano e spogliavano in modo frenetico e quel momento per me è stato davvero esilarante, anche se devo ammettere che tutta l’esperienza è stata incredibilmente divertente in ogni caso”, inoltre spiega di non snobbare la tv.

Per l’influencer, un altro sogno sarebbe quello di vedere spalancarsi per lei le porte del mondo dello spettacolo: “Questa è stata la mia prima esperienza e di certo non sta a me valutare se sarei all’altezza di prendere parte a una produzione cinematografica o ad una fiction. Quello che posso dire è che se qualcuno vedendo la serie web dovesse propormi un ruolo interessante otterrebbe da parte mia la massima attenzione”. Sulla sua storia con Andrea Iannone Giulia De Lellis spiega: “Ammetto ci siano giorni in cui fantastico su quello che ne sarà di me e Andrea, e sul fatto di volermi fare una famiglia con lui. Per il momento però voglio solo godermi giorno per giorno la nostra storia pensando al presente”.