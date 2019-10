Raffaella Fico irriconoscibile... il cambiamento dopo i ritocchi

Raffaella Fico ha ottenuto la sua popolarità grazie alla partecipazione al. Successivamente la ragazza è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo con alcune partecipazioni in programmi televisivi e la realizzazione di un calendario. Ma dagli esordi ai giorni nostri l’ex gieffina ne ha fatti di cambiamenti dal punto di vista fisico. Andiamo a vedere com’era prima e com’è oggi. Oltre alla sua partecipazione al reality show di Canale 5,tempo fa era finita al centro della cronaca rosa grazie alla sua relazione sentimentale col calciatore. Da questa unione, durata pochissimo, è nata la piccola Pia.

La bella napoletana, dopo la partecipazione al Grande Fratello, ha iniziato a frequentare numerosi salotti televisivi e a co-condurre alcune trasmissioni di successo, una su tutte al fianco di Enrico Papi. Ma la ragazza ha avuto sempre queste caratteristiche fisiche? A quanto pare no visto che tempo fa anche la rubrica Fatti e Rifatti di Striscia la Notizia se ne era occupata.

I trattamenti estetici di Raffaella Fico: il prima e il dopo

Senza ombra di dubbio Raffaella Fico è una bellissima ragazza: un fisico mozzafiato e labbra carnose. Eppure, negli ultimi anni, sembra che anche l’ex concorrente del Grande Fratello abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Sembra del tutto evidente il suo cambiamento fisico. Infatti le sue labbra sono lievitate inspiegabilmente, il décolleté è aumentato seno e il viso sembra più tirato. Dalle varie foto condivise su suoi profili social si possono vedere perfettamente le parti del corpo rimodellate.

L’ex fiamma di Mario Balottelli non ha mai nascosto di essere rivolta ai chirurghi estetici, ma ha anche aggiunto di non voler esagerare come altre sue colleghe. La modella napoletana, infatti, ha preferito solo migliorare, secondo i suoi standard, ciò che le piaceva di meno del suo corpo.