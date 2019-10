Emma Marrone imita Belen: Ma è Di Martino o De Martino?

Che musica ascolto? Ti dico gli ultimi acquisti? Tommaso Paradiso? No. Telefon Tel Aviv, Riccardo Sinigallia, Di Martino o… De Martino?

ha una dote rara nel mondo dello spettacolo ma, forse, nel mondo in generale. È una donna ironica e autoironica e lo ha dimostrato in numerose occasioni, strappando una risata ai presenti. È successo anche venerdì scorso, il 25 ottobre, durante la presentazione del suo ultimo lavoro a Roma, quando una sua battuta inaspettata ha divertito la sala.Tutti conoscono le vicende del passato di Emma Marrone, la sua lunga relazione coniniziata durante l'esperienza ad Amici e poi conclusa poco prima che il ballerino si fidanzasse con. Quel che è successo da quel momento in poi tra Stefano De Martino e Belen è storia. Ai tempi furono inevitabili le voci di un tradimento della cantante con la showgirl da parte del ballerino, visto il poco scarto tra la fine di una relazione e l'inizio dell'altra da parte di De Martino, ed è indimenticabile la perfomance di Emma Marrone ad Amici, quando incantò il pubblico con la sua interpretazione viscerale di Bella senz'anima.Era il 2012, sono passati tanti anni e la vita è andata avanti per tutti. Stefano De Martino e Belen, si sono sposati, hanno avuto un figlio, si sono lasciati e ritrovati. Emma Marrone ha avuto molte storie, alcune relazioni e tante battaglie difficili da portare avanti, tra cui l'ultima difficile ed emotivamente complicata contro il tumore che ha fatto ritorno, per fortuna vinta. Dopo questa parentesi Emma è risalita sul palco con più grinta e determinazione per presentare, l'ultimo album.Tra un brano e l'altro, Emma Marrone ha avuto modo di raccontarsi e di raccontare alcuni frammenti di vita e di lavoro, tra cui i cantanti che le piace ascoltare in questo periodo. È a questo punto che è nata la gag che ha mandato in delirio la sala. “”, ha detto Emma imitandonella sua interpretazione di Belen Rodriguez. Una gag non preparata, estemporanea, che ha inevitabilmente fatto nascere una standing ovation per la cantante salentina, che sembra ormai aver messo definitivamente alle spalle la relazione con Stefano De Martino e il successivo dolore per la fine, tanto da scherzarci sopra.