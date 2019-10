Sinodo, Papa Francesco: non siamo cristiani d'élite

"Spero di pubblicare esortazione apostolica con il mio pensiero entro la fine dell'anno". L'attacco alle "elite cattoliche" che si fermano "alle cosette". Nel suo discorso a braccio in lingua spagnola che ha concluso il Sinodo per l'Amazzonia,ha criticato le "élite cattoliche" che forse leggeranno il documento andando a cercare solo "piccole cose, questioni singole, senza considerare il progetto globale". Ha ribadito che per comprendere la portata delvanno considerate 4 dimensioni: culturale, ecologica, sociale e pastorale. Papa Francesco ha annunciato anche che riconvocherà la commissione sul diaconato femminile. E ha annunciato un suo testo entro l'anno.