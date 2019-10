Serie A, Juventus fermata a Lecce 1-1

Sorpresa al Via del Mare, un bel Lecce stoppa la Juve (priva di CR7) sull'1-1. Bene i salentini in avvio: ci prova Majer, Szczesny c'è. Poi i bianconeri iniziano a prendere campo.Muro giallorosso su Bernardeschi-Dybala, gol annullato a Higuain (fuorigioco) col Var, strepitoso al 26'. Ripresa. Un fallo di Petriccione su Pjanic,da punizione dal limite,diventa rigore col Var Dal dischetto esegue Dybala (50').Altro penalty (mano De Ligt) al 56': Mancosu pareggia. Forcing Juve: palo Bernardedeschi, occasioni per Dybala e Higuain. L'ha subito un colpo alla testa nel finale di partita durante un'uscita del portiere del Lecce. Una forte botta che ha costretto i medici a bendare la testa di. Il giocatore argentino verrà sottoposto ad accertamenti al rientro della squadra a Torino