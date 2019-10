Violenza sulle donne! Carrefour espone maglietta choc che incita al femminicidio

Ho appena visto questa maglietta in vendita al Carrefour. Se una donna parla troppo, meglio liberarsene? L'azienda sposa questo messaggio? Gravissimo, specie in un Paese in cui la violenza contro le donne è notizia di ogni giorno. Chiariscano o dovrò buttare la mia tessera

Ha ragione. E aggiungo: ci saranno degli autori e dei produttori della maglietta, no? Beh, non sono perseguibili per incitamento alla violenza? Secondo me di questo si tratta

È gravissimo che un'azienda produca magliette che incitano al femminicidio. Ancora più grave che una nota catena di supermercati si metta a disposizione per distribuirle

In un Paese dove ogni 72 ore una donna viene uccisa, la mercificazione di una tragedia di queste dimensioni è un fatto intollerabile

Su una maglietta con sfondo blu, in vendita nei supermercati, è stampata un'immagine stilizzata di una coppia, un uomo e una donna, che discutono animatamente. Lei, come indicato dal disegno, urla a voce alta nell'orecchio di lui. La scena è divisa in due parti e nella seconda vignetta si vede la figura femminile precipitare fuori dal riquadro, come cadesse da una finestra, spinta dal compagno. Sotto la didascalia, in inglese che dice "Problem solved" che, in italiano, significa "problema risolto".La scelta della catena di negozi di appendere agli attaccapanni quella t-shirt ha creato qualche polemica, in particolare sui social network. Perché per molti, infatti, quel messaggio incita allae al femminicidio. E di questo ne sono convinte due esponenti del Partito democratico, le due senatrici, che hanno definito "gravissimo" un fatto come questo.La senatrice dem, su, infatti, sul caso ha denunciato: "". Anche, eurodeputato del Pd, che riprendendo il tweet di Cirinnà scrive: "".Anche Valeria Fedeli, capogruppo in commissione diritti umani, insiste: "". E conclude: "". Infine, Fedeli chiede che l'azienda, la stessa che ha prodotto la maglietta, e Carrefour interrompano la vendita e la produzione della t-shirt.