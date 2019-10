Ecco perché non ci sarò io! Sanremo, parla Claudio Baglioni

L’eccezionale cantautore italianoè stato il grande protagonista delle ultime due edizioni del. Le sue conduzioni sono state impeccabili, ma nel 2020 non lo vedremo perché al suo posto ci sarà. L’artista 68enne è stato intervistato dal ‘’ ed è tornato a parlare dellescaturite dal successo di Mahmood con la canzone ‘Soldi’. “Mi è dispiaciuto che qualcuno abbia portato la sua vittoria sul fronte politico, ma Sanremo è una vetrina grande e, segno dei nostri tempi, tutti parlano di tutto”, ha affermato Baglioni. L’autore di ‘Strada facendo’ e ‘Questo piccolo grande amore’ dispensa anche dei consigli al suo successore, che sicuramente avrà un compito arduo da svolgere.“Amadeus ha già grande esperienza televisiva e musicale. Gli direi di evitare l’ospite che viene solo a fare passerella”, ha detto il. Vedremo se il conduttore televisivo lo ascolterà ed apprezzerà il suo consiglio. Baglioni però si è anche soffermato sulla possibilità di condurre il terzo Festival consecutivo, ma ha spiegato i“Avevo immaginato una nuova formula, ma poi ho pensato che dopo due imprese buone era un territorio minato. Siamo andati d’accordo, anche se c’è stata mezza giornata di tensione. Non ho sassolini da togliermi. Mi hanno lasciato campo libero, senza diktat”, ha confessato Claudio Baglioni. La questione della polemica con l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulla questione migranti fece infatti alzare la tensione durante i giorni della kermesse musicale.Per quanto riguarda il suo futuro da artista, Claudio tornerà incon ‘Dodici note’ ed offrirà a tutti i suoi più grandi classici per la prima volta in assoluto in un’inedita dimensione classica. Si esibirà infatti nella location delle Terme di Caracalla. In totale ci saranno dodici serate, in programma dal 6 al 18 giugno. All’annuncio della notizia, il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes, ha commentato: “Accogliamo con gioia il progetto musicale di Claudio Baglioni, accompagnato da orchestra e coro. Negli ultimi anni, con una rigorosa attenzione alla qualità delle proposte, il palcoscenico ha accolto progetti unici dedicati a grandi artisti della musica di oggi: i concerti di Claudio Baglioni entrano di diritto tra questi”.