Nessuno ci crede! Addio a Gemma Galgani, Uomini e Donne perde la sua dama

Da qualche giorno a questa parte sul web gira voce che Gemma Galgani presto potrebbe lasciare il Trono over di Uomini e Donne. Una perdita enorme per il dating show di Maria De Filippi che ormai da dieci anni la vede protagonista assoluta del parterre senior. Ma per quale ragione la piemontese avrebbe preso questa decisione? Per caso ha trovato l’amore oppure dietro c’è qualcos’altro? Oltre per le sue frequentazioni amorose poco fortunate, Gemma Galgani è famosa per le sue continue liti con Tina Cipollari - storica opinionista di Uomini e Donne. I due da anni non si sopportano realmente e in studio spesso hanno dei pesanti battibecchi.

La formula del Trono over, infatti, risulta sempre vincente e a parlare sono gli ascolti. Da qualche settimana la dama torinese si sta frequentando Jean Pierre. Inizialmente il cavaliere la considerava solo un’amica, ma ora tra i due sembra esserci una forte complicità. Ma le cose potrebbero cambiare infatti gira voce che Gems potrebbe abbandonare il parterre senior di U&D. Stando a quanto riportato dal magazine Vero, potrebbe accadere questo: “La Galgani, stufa delle frecciatine della Cipollari, starebbe pensando di prendersi una lunga pausa da Uomini e Donne”.

Ma il motivo dell’abbandono non sarebbe dovuto solo a questo. Infatti, sembra proprio che gli autori del Grande Fratello Vip vorrebbero Gemma Galgani alla quarta edizione del reality show, quella che a gennaio 2020 verrà condotta da Alfonso Signorini. Ricordiamo che per il momento è solo un rumor che circola su internet e non c’è nulla di ufficiale. Ma se venisse confermato, come reagirebbe l’opinionista Tina Cipollari all’assenza della sua acerrima nemica?