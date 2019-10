Travolta dagli insulti, Serena Enardu sbotta! È la prima volta dopo Temptation Island Vip

Tra pochi giorni andrà in onda “”, unain programma su Canale 5 in prima serata giovedì 31 ottobre che racconterà cos’è accaduto alle coppie a distanza di un mese. Quella die quella formata dasono le uniche a essere uscite dalla trasmissione separatamente, mentre sono ancora insiemeSerena e Pago, probabilmente i concorrenti più chiacchierati di questa edizione, hanno da poco rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. La rivista diretta daha raccolto le loro confessioni facendo chiarezza su che cosa è accaduto una volta terminato Temptation Island Vip.“Mi fa male averlo lasciato”, ha detto lei – ma non lo amo più”. “Ora sono in cura da una psicologa – ha aggiunto la ex tronista di UeD – Io e Pago non stavamo bene da due anni. Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto”. Ma Serena ha anche parlato del single Alessandro.Del tentatore a cui si è subito legata, la ex di Pago ha detto “Voglio tutelarlo”. Una frase che può far intendere che i due stiano mantenendo dei rapporti, se non altro amichevoli. E poi: “A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi”. Il feeling con Alessandro ha scatenato sin da subito il pubblico, che dopo l’addio a Pago al falò ha iniziato a tempestare diNonostante come ribadito da entrambi il rapporto fosse incrinato prima di Temptation, i telespettatori non hanno risparmiato critiche feroci verso la Enardu, che ora ha voluto rispondere agli. “Potete pensare che sia stato sbagliato il modo, il momento e il posto – ha scritto sotto alla foto dell’articolo di Chi – potete esprimere i vostri pareri e se volete giudicare, fatelo pure ma con i dovuti modi, trovo le vostre aggressioni verbali e i vostri insulti stomachevoli perché qualificano VOI, non ME!”.