Calabria, scossa sismica magnitudo 4.4

Nessun danno, ma la scossa all'alba si è sentita distintamente nella zona e la gente si è riversata in strada. L'epicentro in mare. Sospesa per verifiche la linea ferroviaria. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, si è verificata stamane alle 6,31 al largo della costa calabrese. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (), il terremoto ha avuto epicentro nel tirreno meridionale e ipocentro a 11 chilometri di profondità. Ilè stato avvertito nella città di, nell'hinterland, nei centri della fascia costiera tirrenica e nel Catanzarese. Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose.