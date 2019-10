Loredana Lecciso irriconoscibile, l'incredibile cambiamento dopo i ritocchini estetici

Loredana Lecciso da circa vent’anni è diventata un personaggio televisivo principalmente per la sua relazione sentimentale avuta con Al Bano Carrisi. In questi anni l’ex soubrette salentina ne ha fatti di cambiamenti fisici e a testimoniarlo sono le numerose foto ‘prima e dopo’ che si trovano tranquillamente navigando sul web. Vediamo come è diventata oggi rispetto al passato. Loredana Lecciso ha 47 anni ed è una donna molto affascinante. Tuttavia, l’ex compagna di Al Bano e madre di Brigitta, Jasmine e Bido di cambiamenti ne ha fatti parecchi. La storia d’amore col Maesro pugliese è durata poco più di un decennio e ora che i due non stanno più insieme, la donna si diletta a fare l’opinionista.

Una su tutte la trasmissione domenicale della sua cara amica Barbara D’Urso. Dopo aver ottenuto una certa notorietà grazie al cantautore di Cellino San Marco, ha preso parte ad alcuni reality show, ovvero ‘La Fattoria’ e successivamente anche ‘L’isola dei Famosi’. In questi anni è stata presente anche in altri programmi sia Rai che Mediaset. Ad esempio: ‘La vita in diretta’, ‘Le amiche del sabato’ e ‘Domenica Live’. Inoltre la Lecciso ha ricoperto pure il ruolo di speaker radiofonica insieme alle sue due amiche Monica Setta e Rita dalla Chiesa su Radionorba tv, con la trasmissione ‘Le donne lo sanno’.

In tutte le sue ospitate ed interviste, quando le veniva chiesto se avesse mai ricorso alla chirurgia estetica, Loredana Lecciso non ha mai negato di averlo fatto. Prima di essere compagna del Maestro Al Bano Carrisi e madre di Jasmine e Bido, la sorella gemella di Raffaella era una donna bionda acqua e sapone con un viso semplice, labbra fine, sopracciglia sottili e un décolleté non abbondante. In questi anni c’è stata una netta trasformazione al punto di renderla irriconoscibile rispetto a prima. Infatti Loredana si presenta con un seno prosperoso, labbra carnose e zigomi alti