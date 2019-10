Ida Platano: Quando Riccardo mi ha lasciato ho toccato il fondo, non ci stavo più con la testa

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? A raccontare la verità è l’ex dama del trono over che ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne raccontando il dolore che le ha provocato la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Ida Platano ha deciso di procedere con cautela e di mantenere in nervi saldi dal momento in cui l’ex compagno Riccardo Guarnieri le ha chiesto di tornare insieme. La dama del trono over di Uomini e Donne ha già affrontato la prima dolorosa separazione dal suo ex, un periodo terribile dal quale sarebbe riuscita a uscire solo a fatica. Nasce dalla consapevolezza di essere stata molto male la decisione di allontanare Riccardo anche adesso che le ha chiesto di tornare insieme.

Al magazine della trasmissione condotta da Maria De Filippi, la dama ha dichiarato: Un anno fa mi sono sentita abbandonata da Riccardo. Per me, allora, le giornate non avevano più un senso. Credo di aver toccato il fondo all'epoca e questo non lo posso dimenticare. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere. Potevo immaginare che prima o poi mi dicesse qualcosa, magari di carino. Che magari facesse un passo verso di me ma mai e poi mai avrei pensato che arrivasse a scrivermi una lettera […] Ero molto commossa, ma quelle parole non le ho sentite nel profondo, non ci sono riuscita. Guardare Riccardo emozionato fino alle lacrime mi è dispiaciuto, anche perché so che in quel momento ha tirato fuori tutto il suo coraggio. Riccardo è un uomo molto orgoglioso e ha fatto una cosa bellissima per me scrivendomi quella lettera, un passo da gigante. Ma io ero commossa più per il gesto che per le sue parole.





Già madre di un bambino piccolo che ha bisogno di tutta la sua attenzione, Ida non intende mettere Riccardo nella condizione di farla soffrire ancora. Ricorda quel periodo scandito dalla sua assenza, i mesi durante i quali lui aveva ripreso a frequentare altre donne e lei aveva deciso di lasciare il trono over per non essere costretta a vederlo in dolce compagnia: Sicuramente è anche una forma di autodifesa, perché è stato ed è ancora difficile spiegare a parole l’anno di sofferenza e di malessere che ho vissuto. Non ci stavo più con la testa, ogni giorno mi sembrava nullo senza Riccardo, come se fossi ferma lì, ai giorni in cui stavamo insieme. Per me le giornate non avevano un senso e per questo ho detto che tutto l’amore che ho provato per lui è stato sovrastato dal dolore, e questa cosa la può capire solo chi l’ha vissuta. Non posso dimenticare le notti insonni trascorse per Riccardo, non riuscivo nemmeno a cucinare, non avevo voglia di vestirmi per andare a lavorare, la mattina mi svegliavo troppo tardi per portare mio figlio Samuele a scuola. Credo di aver toccato il fondo e questo, ripeto, non lo posso dimenticare.





Riccardo ha scritto una lettera a Ida per chiederle di tornare insieme. Lei ha chiesto tempo e poi ha deciso di non interrompere la conoscenza con Armando Incarnato, decisa a dimenticare Guarnieri. Secondo le anticipazioni, però, nel corso delle prossime puntate la dama deciderà di tornare dal suo ex e di abbandonare insieme a lui la trasmissione. Al magazine, Ida non parla ancora di quei momenti non ancora andati in onda ma tra qualche giorno la vedremo salutare Maria De Filippi e gli opinionisti e concedere un’altra chance alla sua storia con Guarnieri.