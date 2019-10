Dl fisco : più carcere per grandi evasori

Inasprimento del carcere per i grandi evasori, fino a un massimo di 8 anni, e abbassamento delle soglie oltre le quali i reati tributari diventano perseguibili penalmente. Ilscatta al superamento di. Queste le misure inserite nell'ultima bozza del. Tra le norme previste anche l'estensione del reato tributario alle persone giuridiche in caso di dichiarazioni fraudolente. Oltre al carcere per i manager, possibile per gli Enti-società la confisca anche di quote societarie.

"Non ho nessun timore" di modifiche durante l'iter in Parlamento, ha detto il ministro della Giustizia, perché "una maggioranza che si è espressa inequivocabilmente, poi non deve temere nulla in Parlamento". Anche se per Dario Franceschini, capodelegazione Pd al governo, "il fatto che nel decreto fiscale sia previsto che le norme entreranno in vigore non subito ma soltanto al momento della conversione garantisce il Parlamento sulla possibilità di approfondirne tutti gli effetti e conseguenze".