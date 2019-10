Luca Sacchi reagisce alla rapina, ma gli sparano alla testa

E' accaduto ieri sera a Roma, era con fidanzata, caccia a due aggressori. Unda un colpo di pistola alla testa durante una rapina nella tarda serata di ieri a Roma, in zona Caffarella. Il giovane si chiamava, era un personal trainer, avrebbe compiuto 25 anni a febbraio. Nella ricostruzione dei carabinieri, il 25enne era con laquando 2 uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e le hanno preso lo zaino.

A un tentativo di reazione del giovane, gli hanno sparato alla testa. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni, è stato anche sottoposto ad intervento chirurgico. Nello stesso ospedale è stata accompagnata anche la fidanzata per un contusione alla testa. Il 25enne è stato operato ma purtroppo è morto. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci. La procura procede per omicidio volontario.