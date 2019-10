Dacca,19enne bruciata : 16 pene di morte

Un tribunale delha condannato alla, la studentessa 19enne data alle fiamme per avere denunciato per molestie sessuali il preside della sua scuola islamica. La 19enne fu bruciata viva ad aprile perché si rifiutava di ritirare la denuncia per molestie sessuali contro ildella scuola coranica che frequentava. Tra i condannati, il preside e 2 compagni di scuola della vittima. La giovane venne uccisa a, piccolo centro a 160 km dalla capitale, Dacca. Il delitto scosse il Paese e il processo è stato uno dei più rapidi della storia della giustizia in Bangladesh.