Eva e Mercedesz Henger fuori da Pechino Express?

Mercedesz ed Eva erano una coppia di Pechino Express ma per questa lite sono saltate

I rapporti tesi tra Mercedesz edstanno probabilmente iniziando ad avere pesanti ripercussioni anche sui rapporti lavorativi di madre e figlia. Le due sono al centro di un infinito carosello mediatico di accuse, che gravita attorno a Lucas Peracchi che secondo Eva avrebbe fatto violenza sulla figlia. Stando a quanto riferito a, programma condotto da Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno, questo avrebbe portato la produzione dia rivedere la loro partecipazione in coppia al programma.Mercedesz Henger e sua madre, infatti, pare fossero state scelte per la prossima edizione del survival game di successo, che va in onda su Rai2. Il clamore mediatico derivante dalle fortissime accuse mosse da Eva nei confronti di sua figlia, che poi ha rilanciato contro la madre, avrebbe spinto gli autori di Pechino Express a eliminare il nome delle due dalla lista dei concorrenti. “”, ha riferito Elenoire Casalegno dando l'annuncio. Il costumista dei Vip, invece, si è speso per suggerire alle due donne di trovare un punto di, in modo tale da recuperare il bel rapporto che si percepiva prima di questa sgradevole situazione.Da ormai diverse settimane, tra le due c'è un rimbalzo di accuse che trova spazio nei giornali e nei salotti televisivi. Eva Henger accusa il fidanzato di sua figlia di aver più volte fattosulla ragazza, che a suo dire sarebbe succube di Lucas Peracchi. Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, invece, negano qualunque accusa e di contro si scagliano contro Eva Henger, accusandola di aver imposto un regime dittatoriale in casa per mettere i familiari contro la coppia.