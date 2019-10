Che spacco! Elisabetta Canalis al sole della California manda il tilt i fan

Ottobre in California, ma a quanto pare anche in Italia! 28 gradi

Le temperature di fine ottobre hanno concesso adun po' di relax al sole della California, ma la foto postata su Instagram dalla showgirl ha mandato letteralmente in tilt il web. “”, ha scritto la Canalis allegando a questa didascalia una immagine che la ritrae in, al sole, e con ilprosperoso ben in vista. In questo modo la showgirl, che è sempre stata molto apprezzata per il suo fisico statuario sin dai tempi dei balletti sul bancone di Striscia la notizia, è stata immediatamente subissata da messaggi di complimenti – a volte anche troppo spinti – da parte degli utenti della rete.E, se le donne hanno dimostrato di apprezzare lo scatto di Elisabetta Canalis descrivendola come “stupenda” o “bellissima”, qualche utente uomo si è lasciato andare adpiù coloriti. “Quanta sensualità”, “Grazie per l’inquadratura”, “Immagino la visuale posteriore...Immagino e svengo”, si legge tra i commenti ironici al post della ex Velina, “Così ci fai sudare!”, “E che spacco”, hanno scritto ancora alcuni utenti che seguono Elisabetta su Instagram e che non mancano mai di commentare le sue foto. Lei, dal canto suo, ha continuato a godersi il sole della California dove adesso è piena estate e, tra una tintarella e l’altra, ha sorriso – forse – leggendo idi tutti i suoi sostenitori.